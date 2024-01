Power bank VELOCISSIMO e COMPATTO su Amazon a soli 14€

Detesti avere la batteria del tuo smartphone bassa, soprattutto quando sei fuori casa? Allora approfitta di questa interessantissima promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Power bank INIU a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 33% più di un ulteriore sconto del 25% per un risparmio totale di ben 15 euro. Un prezzaccio se consideri anche le straordinarie prestazioni di questo dispositivo. Avrai per le mani un dispositivo in grado di ridare energia a smartphone, tablet, auricolari wireless e smartwatch.

Power bank super potente e leggero da avere sempre con te

Con questo Power bank stai tranquillo che la batteria non sarà mai a terra. Ha una batteria bella grande da 10.000 mAh e questo significa che puoi ridare energia più e più volte al tuo dispositivo.

Da notare anche il suo bellissimo design, leggero e ultra sottile, pensato appositamente per poterlo tenere in tasca e usarlo all'occorrenza. Grazie alle sue due uscite USB puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente anche se sono diversi tra loro. Inoltre il sistema SmartProtect a 15 livelli garantisce la massima sicurezza.

Non aspettare che l'offerta scada. Questi sconto finiscono sempre in poco tempo, quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Power bank INIU a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.