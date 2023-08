Vuoi un caricatore portatile che oltre a permetterti di avere sempre i dispositivi carichi sia anche estremamente comodo da usare? E se ti dicessi che dovrai semplicemente appoggiare il tuo smartphone sul caricatore per ricaricarlo senza l'uso di cavi? Bé ti conviene crederci perché abbiamo trovato un prodotto che risponde a tutti questi requisiti. Si tratta del power bank magnetico da 5.000mAh che puoi acquistare su Amazon usufruendo di un coupon sconto del 15%.

Power Bank Magnetico da 5000mAh: il caricatore wireless ultra sottile che ti semplifica la vita

Il power bank magnetico wireless Hinovo è ultra sottile e portatile. Le sue dimensioni sono davvero ridotte 4,09 x 2,75 x 0,35 pollici e pesa solamente 128 grammi.

Questo è progettato con un solido corpo in metallo, presente anche grafene che contribuisce a migliorare la dissipazione del calore del caricabatterie wireless. Fornisce da 15 W per la ricarica rapida di iPhone e una ricarica cablata PD da 20 W per dispositivi di tipo C. Inoltre, il power bank Hinovo MB1-5000 ti consente di caricare in modalità wireless il tuo iPhone e allo stesso tempo caricare il power bank wireless tramite una presa PD da 20 W.

La banca di alimentazione wireless portatile magnetica 9N per iPhone è progettata con potenti magneti che si agganciano saldamente, impedendo che cada facilmente. Ti basterà collegare semplicemente il power bank magnetico MB1-5000 sul retro del tuo iPhone per avviare una ricarica wireless efficiente.

Offre un'eccellente qualità della batteria e una durata di vita 1,5 volte superiore rispetto ai normali power bank. Il power bank Hinovo funziona con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Il caricabatterie wireless offre una garanzia di 24 mesi, in più viene offerto un servizio clienti 24 ore su 24.

Prendilo ora su Amazon!

