Power Bank INIU ultra sottile: su Amazon in OFFERTA a SOLI 18,69 Euro

La batteria dei nostri dispositivi mobili sempre più spesso, e sempre più velocemente, man mano che passa il tempo dall'acquisto: sappiamo infatti che sia per l'utilizzo comune, come per giocare ai videogiochi, per la vita quotidiana o per lavoro, la durata standard della batteria tende ad abbassarsi (soprattutto a causa dei ritmi e l'uso spasmodico che ne facciamo). Per questo diverse aziende, come INIU, creano delle power bank perfette per le nostre esigenze, salvandoci la vita in più di un'occasione. Questo è il caso anche del prodotto di cui vi parliamo ora.

Ebbene, sappiate da oggi è in offerta su Amazon la power bank INU ultra sottile da 10000mAh, compatibile con diversi dispositivi, e disponibile a soli 18,69€, con uno sconto del 31% sul totale e più di 8,00€ risparmiati per voi.

Power bank INIU ultra sottile da 10000mAh: la ricarica per voi

Questo prodotto offre una ricarica più sicura, già provata da oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. Stando alla descrizione del prodotto, INIU usa solo materiali della qualità superiore, quindi fornisce agli utenti una garanzia di 3 anni. Abbiamo di fronte un dispositivo in grado di sfruttare la ricarica rapida, comodo da portare in giro grazie alle dimensioni contenute, e un'ottima capacità.

Quando per questa power bank INIU parliamo di ricarica rapita, intendiamo che ad esempio può fornire batteria ad un iPhone fino al 78% in solo un'ora, ma non è l'unico pregio: infatti potete evitare il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dai tuoi dispositivi grazie al sistema SmartProtect.

