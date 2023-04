Power Bank INIU: da oggi su Amazon IN SCONTO a soli 20,87 Euro

La batteria dei nostri dispositivi mobili tende inesorabilmente a scaricarsi sul più bello, e sempre più spesso: sappiamo infatti che sia per l'utilizzo comune, per giocare, o per lavoro, e man mano che il nostro dispositivo diventa più vecchio, la durata standard della batteria tende ad abbassarsi (soprattutto a causa dei ritmi e l'uso spasmodico che ne facciamo). Per questo diverse aziende, come INIU, nel tempo hanno deciso di creare delle power bank perfette per le nostre esigenze, dandoci più ampio respiro quando siamo fuori casa e salvandoci la vita in più di un'occasione.

Ebbene, sappiate da oggi è in offerta su Amazon questa power bank INU da 10500mAh compatibile con diversi dispositivi, a soli 20,87€, con uno sconto del 35% sul totale e circa 11,00€ risparmiati per voi.

Power bank INIU 10500mAh: la ricarica d'emergenza

Si tratta di un prodotto che utilizza materiali di alta qualità, con inoltre un'assistenza di 3 ani per l'utente. Dispone di diversi tipi di entrate, è compatibile con diverse tra le più famose e diffuse marche di smartphone, e potrete ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi.

Chiaramente potrete utilizzarla anche per ricaricare oggetti come cuffie, smartwatch e così via, quindi si conferma un oggetto molto versatile. La Power bank INIU è anche molto facile da trasportare grazie alle sue dimensioni ridotte: è il 36% più sottile, 15% più piccolo, 28% più leggero rispetto ad altri prodotti dello stesso tipo, per permettere di portarlo facilmente ovunque senza sentirti ingombro.

