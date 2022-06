Power Bank da 65W e 20000mAh in promo su Amazon con COUPON sconto del 15%

Se stai cercando una Power Bank, dovresti prendere in considerazione l'idea di acquistarne una con un'elevata velocità di ricarica. Questo perché la maggior parte dei moderni dispositivi portatili è compatibile con la ricarica USB-C con tecnologia PD. Una delle scelte migliori in questo momento ricade sulla Power Bank Baseus da 65W da 20000mAh, in promo su Amazon a soli 50,99€ ( meno il COUPON che ti permette di ricevere un ulteriore sconto del 15%).

Se hai un laptop più recente che può essere ricaricato tramite USB-C, puoi utilizzare questa power bank con ricarica PD per caricare il tuo smartphone o il tuo laptop.

La capacità di alimentazione di questa Power Bank Baseus è molto alta: parliamo di 20.000 mAh. Con così tanta potenza, potrai caricare la maggior parte degli smartphone a piena potenza circa due o tre volte. Molti telefoni che ora hanno batterie grandi, come il Samsung Galaxy S21 Ultra che ha una batteria da 5.000 mAh, potresti ottenere solo due ricariche complete. Questo perché, con la ricarica rapida, si perde più energia durante il processo.

Quando si tratta di caricare laptop come il Macbook Pro, Macbook Air, Chromebook, allora con questa PowerBank avrai a disposizione una singola carica completa.

La ricarica da questo power bank Baseus è la parte migliore, poiché la porta USB-C Power Delivery può produrre 65 W se stai caricando un solo dispositivo. Inoltre è in grado di caricare un pc portatile alla sua velocità di ricarica massima a circa 30 W.

Si possono anche caricare due dispositivi contemporaneamente. Oltre alla porta USB-C Power Delivery, il power bank ha anche due porte USB-A Quick Charge 3.0. Quando si carica contemporaneamente per esempio un Samsung Galaxy Note 9 e un laptop, la porta USB-C PD ha un'uscita di potenza di 45 W e la porta USB-A ha un'uscita di 18 W. In questo caso, il laptop ha abbassato leggermente la velocità di ricarica a 25 W per permettere allo smartphone di ricaricarsi rapidamente.

Puoi trovare questo prodotto in offerta su Amazon approfittando del COUPON del 15% (che sarà detratto al momento dell'acquisto).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.