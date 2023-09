Oggi abbiamo scovato per te un dispositivo che ti risolverà un grande problema. Vuoi eliminare alla base il problema dei tuoi dispositivi sempre scarichi? Allora fermati qualche secondo e gustati la miglior soluzione di sempre: il power bank Iniu super sottile e leggero che adesso può essere tuo ad un prezzo piccolissimo. Su lo prendi spendendo solamente 19,99 euro.

Dispositivi sempre al massimo della carica con il power bank INIU in super offerta

Prova la ricarica più sicura come stanno già facendo oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. Con INIU sei sicuro di acquistare un prodotto ottimo perché vengono usati solo materiali di qualità superiore. Non a caso infatti viene fornita una garanzia di ben 3 anni.

Il power bank INIU ha il corpo più sottile adesso disponibile sul mercato, più sottile non ce n'è con i suoi 0,5 pollici e una potenza di 10.000 mAh. Le tasche degli amanti dei viaggi possono essere molto più leggere, ma potenti per una fuga di un intero weekend. Inoltre disponi di una porta USB-C ingresso/uscita, ovvero qualcosa che hanno solamente il 5% dei power bank in commercio. Diversamente dagli altri che ricaricano solo tramite la porta USB-C, INIU può caricare direttamente tutti i dispositivi con i cavi USB-C.

La ricarica rapida 3A alimenta il tuo smartphone fino al 78% in solo un’ora. AutoFit INIU identifica e soddisfa la velocità ideale del tuo dispositivo, fornendo una doppia carica rispetto ai caricatori da 2,1A. L'unico sistema SmartProtect a 15 strati di INIU elimina alcuna ricarica anormale all'inizio. Evita il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dai tuoi dispositivi. Ecco quelli che ti porti a casa acquistando questo prodotto:

caricatore portatile

cavo da USB A a USB C da 0,3 m/1 piedi

custodia da viaggio

manuale dell’utente

garanzia di rimborso di 30 giorni,

garanzia di 3 anni e supporto tecnico a vita.

Ora il potente e utile power bank INIU può essere tuo a soli 19,99 euro. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.