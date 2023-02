Power Bank 20000mAh: disponibile in SCONTO su Amazon con il coupon

Come ormai siamo abituati a vedere, la batteria dei nostri dispositivi mobili tende a scaricarsi sempre sul più bello, e sempre più spesso, che sia per l'utilizzo comune, per giocare, o per lavoro, e man mano che il nostro dispositivo diventa più vecchio la durata standard della batteria tende ad abbassarsi. Per questo diverse aziende hanno deciso di creare delle power bank adatte alle nostre esigenze, che oltre a dare una seconda vita alla ricarica della nostra batteria, ci offre anche altre cose.

Ebbene, da oggi è in offerta su Amazon questa power bank da 20000mAh compatibile con diversi dispositivi, a soli 21,99€ con l'applicazione del coupon.

Power bank 20000mAh: la ricarica indispensabile

Questa power bank ha una tensione da 5 Volt e un amperaggio di 3.4, informazioni da tenere a mente anche in base al vostro dispositivo: è infatti compatibile anche con iPhone 11 Pro/xs, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 11 Pro e iPhone X. Dispone di un ingresso lightning, e quindi potrete caricare i vostri dispositivi iOS senza altri cavi.

la Power Bank da 2000mAh in questione dispone di 2 uscite USB da 3.4, e può caricare a massima velocità 2 dispositivi contemporaneamente, senza il rischio di sovraccarico e surriscaldamento grazie alle apposite protezioni.

