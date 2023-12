Power Bank 10.000 mAh universale a soli 12€ (coupon in pagina)

A sorpresa il Power Bank 10000 mAh da 22.5W di FAHEFANA universale è in vendita su Amazon a 12,38€ invece che 13,03€ (il prezzo consigliato iniziale era invece di 17,99€). Ci troviamo di fronte a uno sconto del 5%, a cui bisogna aggiungere un ulteriore 5% di sconto grazie al coupon in pagina. Ecco il link all’offerta.

Il Power Bank 10000 mAh di FAHEFANA è il caricatore portatile rapido, sottile e leggero da avere sempre con sé per non rischiare di ritrovarsi con lo smartphone o altri dispositivi scarichi in viaggio o durante le giornate passate fuori casa. Tra gli altri, è compatibile anche con iPhone 15, 14, 13 Pro Max e Samsung S23 e S22.

Power Bank 10.000 mAh universale a soli 12€ su Amazon

Il caricatore Power Bank 10000 mAh è super leggero, dotato di spie luminose a LED, un design Slim Fit, l’uscita USB C e 2 USB-A. Il punto di forza di questo prodotto è sicuramente la velocità, infatti è in grado di garantire la ricarica veloce da 22,5W/PD 18W e in 30 minuti è possibile ottenere il 60% di energia. Può, addirittura, caricare per due volte il modello iPhone 14.

Il dispositivo pesa solo 200 grammi e ha uno spessore di 1,5 centimetri, per questo offre un’esperienza leggera e sottile, due qualità indispensabili quando ci si trova in viaggio; basta infatti tenerlo in tasca a tirarlo fuori all'occorrenza per ricaricare lo smartphone appena ce n’è bisogno, senza ingombri e pesi.

Le tre porte di uscita possono caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e grazie alla nuova generazione di chip intelligenti è compatibile anche con Airpods, smartwatch, cuffie wireless, ventilatori a mano, altoparlanti Bluetooth, eccetera.

Il caricatore portatile Power Bank 10000 mAh 22.5W di FAHEFANA è in offerta a 12,38€ sul sito di amazon.it: poiché è spedito da Amazon, le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.