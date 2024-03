Povere Creature in arrivo il 14 marzo su Disney+: vedilo subito a €1.99

Disney+ è un servizio di streaming on-demand lanciato dalla stessa Disney, all'interno del quale è possibile guardare tantissimi contenuti del passato e del presente e, il prossimo giovedì 14 marzo, Povere Creature, il grande successo cinematografico delle scorse settimane con il premio Oscar Emma Stone, verrà aggiunto al catalogo e proprio fino al 14 è possibile abbonarsi a soli 1,99€ al mese!

Abbonati a Disney+ a 1,99€: offerta pazzesca

Disney+ è molto più di una semplice piattaforma di streaming online: è un universo di intrattenimento che abbraccia diverse generazioni. Con un vasto catalogo che spazia dai classici animati Disney alle epiche saghe di Star Wars, dalle avventure mozzafiato degli eroi Marvel ai racconti magici di Pixar, Disney+ offre un'esperienza coinvolgente per tutti i gusti e le età.

I suoi contenuti non si limitano solo ai film e alle serie TV già amati da milioni di persone in tutto il mondo, ma include anche una ricca selezione di documentari di National Geographic che esplorano il nostro pianeta, la natura e l'universo con una prospettiva unica e affascinante.

Inoltre, Disney+ si distingue per la produzione di contenuti originali esclusivi, che spaziano dai reboot di amati classici a nuove storie coinvolgenti e innovative. Questi contenuti originali sono pensati per soddisfare sia i fan più accaniti dei franchise Disney sia per attrarre nuovi spettatori con idee fresche e coinvolgenti.

L'accesso a Disney+ è estremamente flessibile, consentendo agli abbonati di guardare i loro contenuti preferiti su una vasta varietà di dispositivi, dalle smart TV ai computer, dai tablet agli smartphone. Inoltre, l'opzione di scaricare i contenuti per la visualizzazione offline rende Disney+ ideale per chiunque voglia portare con sé l'incanto Disney ovunque vadano. Tutto questo, fino al 14 marzo, giorno in cui, tra le altre cose verrà aggiunto al catalogo "Povere Creature", è disponibile a 1,99€.

Fino al 14 marzo è possibile abbonarsi a Disney+ a soli 1,99€ con la possibilità di guardare, tra le altre cose, Povere Creature con Emma Stone che verrà aggiunto al catalogo proprio questo giovedì!

