Potenzia il tuo PC con due RAM Crucial Pro DDR5 da 32GB: ora in offerta!

Una promozione imperdibile per potenziare il tuo PC con la Crucial Pro RAM DDR5: design sofisticato, prestazioni eccezionali e un prezzo imbattibile. Ora disponibile su Amazon con uno sconto di oltre 50€, questa memoria RAM rappresenta una soluzione perfetta per gli appassionati di tecnologia e gaming.

Performance senza compromessi

Con una frequenza di ben 6000 MHz e una latenza CL36, la Crucial Pro RAM DDR5 offre una reattività che trasforma l'esperienza di gioco e l'uso di applicazioni pesanti. Il kit da 32GB (2x16GB) garantisce una gestione fluida dei carichi di lavoro più impegnativi, ideale per i gamer e i creatori di contenuti.

Il supporto alle tecnologie Intel XMP 3.0 e AMD EXPO consente di ottimizzare ulteriormente le prestazioni, offrendo agli utenti esperti ampie possibilità di personalizzazione. Se cerchi velocità e affidabilità, questa memoria è una scelta vincente.

La Crucial Pro RAM DDR5 non è solo potenza, ma anche stile. Il dissipatore termico in alluminio bianco, impreziosito da un motivo ispirato all'arte dell'origami, non solo migliora la dissipazione del calore, ma dona un tocco di eleganza alla tua configurazione. Un design compatto e funzionale, perfetto anche per sistemi con spazi ridotti.

Compatibilità e qualità garantite

Progettata per funzionare con i processori più recenti, come gli Intel Core di 12a generazione e gli AMD Ryzen serie 7000, questa RAM garantisce una compatibilità estesa. Inoltre, il voltaggio di 1,35V contribuisce a mantenere i consumi energetici bassi, rendendola una scelta sostenibile e performante.

Con dimensioni di 13,65 x 0,8 x 3,48 cm e un peso di soli 33 grammi, questa memoria è semplice da installare e si adatta perfettamente anche ai case più compatti. È la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di alto livello senza rinunciare a un design raffinato.

Non perdere l’occasione di portare il tuo sistema a un livello superiore con la Crucial Pro RAM DDR5. Con uno sconto di oltre 50€, è il momento perfetto per investire in un componente che combina potenza, stile e affidabilità. Approfitta subito di questa offerta esclusiva su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.