Potenzia la tua rete WiFi con il Ripetitore Xiaomi a 24€ su Amazon

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 è la soluzione ideale per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi, offrendo una connettività affidabile e veloce su entrambe le bande 2.4 GHz e 5 GHz. Con una velocità combinata fino a 1200 Mbps, questo dispositivo garantisce prestazioni elevate, consentendoti di godere di una connessione senza interruzioni in tutta la tua casa o ufficio.

L'ingresso Fast Ethernet è una caratteristica vantaggiosa che consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, garantendo una connessione più stabile e affidabile.

L'indicatore di segnale intelligente del ripetitore ti guida nella scelta del posto ottimale per posizionarlo, assicurandoti una copertura WiFi ottimale. Inoltre, fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del dispositivo, offrendo un controllo pratico sul suo stato operativo.

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 garantisce una compatibilità avanzata con una varietà di dispositivi. La temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C assicura che il ripetitore lavori in modo efficiente in una gamma di condizioni ambientali. Questo range extender, dunque, non solo amplifica la tua rete WiFi, ma offre anche funzionalità intelligenti, connettività cablata rapida e adattabilità a varie condizioni di utilizzo, rendendolo una scelta affidabile per migliorare la tua esperienza di connessione wireless.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 19% sul ripetitore WiFi che viene venduto al prezzo finale di 24€. Approfittane subito!