Potenzia la tua rete WiFi con il Ripetitore Tenda in PROMOZIONE Amazon

Il Tenda A23 AX1500, è un Extender Wifi che rappresenta la soluzione ideale per potenziare la copertura e la velocità del segnale Wi-Fi nella tua casa. Con una velocità di trasferimento dati ultra-veloce fino a 1501 Mbps, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, offre una connettività affidabile e potente in ogni angolo della tua abitazione.

Le 2 antenne ad alto guadagno da 5dBi migliorano notevolmente la trasmissione del segnale e la sensibilità di ricezione, garantendo un segnale più forte e una copertura Wi-Fi ottimale. La configurazione del Ripetitore Wifi è estremamente semplice grazie alle impostazioni pop-up automatiche, consentendoti di godere immediatamente di una connessione Wi-Fi ad alta velocità.

Inoltre, il dispositivo offre modalità punto di accesso integrato, consentendoti di trasformare facilmente la connessione internet cablata in un segnale wireless veloce. La presenza di una porta Gigabit esterna assicura una connessione via cavo più veloce per dispositivi come set-top box, smart TV, PC e console di gioco.

Grazie agli indicatori LED intelligenti, puoi individuare il posizionamento ottimale per il Wi-Fi bridge, migliorando ulteriormente la qualità del segnale. Con caratteristiche come MU-MIMO, Access Point Mode e Guest Mode, il Ripetitore Wifi Tenda A23 offre una soluzione completa per le tue esigenze di connettività.

