Potenzia la tua rete con il Ripetitore WiFi Xiaomi IN PROMOZIONE su Amazon: FUORITUTTO

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 rappresenta una soluzione avanzata per estendere la copertura della rete WiFi in modo efficiente e veloce. Operando su entrambi i canali 2.4 GHz e 5 GHz a una velocità combinata eccezionale di fino a 1200 Mbps, questo extender elimina le zone non coperte, garantendo una connessione affidabile in tutta la casa.

L'ingresso Fast Ethernet offre la flessibilità di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, assicurando una connessione più stabile e performante. Il ripetitore è dotato di un indicatore di segnale intelligente, che non solo aiuta a individuare il posizionamento ottimale per massimizzare la copertura, ma fornisce anche informazioni chiare sul suo stato operativo.

Compatibile con gli standard IEEE 802.11ac/n/a a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g a 2,4 GHz, questo dispositivo si adatta alle esigenze di una varietà di dispositivi e utenti. La temperatura di funzionamento compresa tra 0-40 °C assicura che il Mi WiFi Range Extender AC1200 operi in modo affidabile in diverse condizioni ambientali.

Questo prodotto Xiaomi, dunque, offre una soluzione completa per migliorare la copertura WiFi, fornendo una connessione stabile e veloce in tutta la tua abitazione. Con la sua versatilità, velocità impressionante e design intuitivo, rappresenta un'aggiunta preziosa per migliorare l'esperienza di connessione in ambito domestico o aziendale.

