Potenzia la tua rete con il ripetitore WiFi a 21,99€ su Amazon

Il ripetitore WiFi Gigabit AC1200 della marca Tenda offre un'esperienza di connessione affidabile e veloce, estendendo la copertura della rete a oltre 120 metri quadrati. Progettato per integrarsi perfettamente con i router ottici 11AC, questo dispositivo è la soluzione ideale per potenziare la connettività in ambienti più ampi.

Con una potenza di trasmissione di 2,4 GHz a 300 MBps e 5 GHz a 867 MBps, il ripetitore WiFi AC1200 migliora significativamente la connettività e riduce le interferenze, garantendo prestazioni ottimali per attività come lo streaming in alta definizione, i giochi online multigiocatore e i download ad alta velocità.

Le antenne dual band offrono reti WiFi sia a 2,4 GHz che a 5 GHz, consentendo una trasmissione dati veloce e stabile. Questo è particolarmente vantaggioso per applicazioni ad alta intensità di dati come la visualizzazione di contenuti in 4K HD.

La configurazione del ripetitore è un processo rapido e intuitivo, richiedendo solo 3 passaggi per la connessione. L'utente può facilmente configurare il dispositivo tramite smartphone o tablet, e il LED del segnale fornisce feedback visivo immediato: il blu indica una buona connessione, mentre il rosso indica una connessione errata. All'interno della confezione si trova il Ripetitore WiFi Dual Band AC1200 insieme a una guida rapida all'installazione, garantendo un'installazione agevole e veloce.

Amazon, oggi, lancia un'offerta molto invitante sul ripetitore WiFi targato Tenda: lo sconto è del 20% e il costo finale d'acquisto sarà di 21,99€.