Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi IN SCONTO

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi è un dispositivo avanzato progettato per estendere la copertura della rete WiFi in modo efficiente. Supporta entrambe le bande, 2.4 GHz e 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps, eliminando le zone non coperte dalla rete WiFi e garantendo un'esperienza di connessione stabile e veloce in tutta la casa.

Grazie all'ingresso Fast Ethernet, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming alla rete, assicurando una connessione più affidabile per le attività che richiedono una connessione stabile e veloce.

L'indicatore di segnale intelligente fornisce informazioni utili sulla forza del segnale, aiutandoti a trovare il posizionamento ottimale per il ripetitore. Questo non solo semplifica il processo di installazione ma assicura che il dispositivo sia posizionato nel punto migliore per massimizzare la copertura. Il dispositivo garantisce la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e reti WiFi esistenti.

In caso di necessità di ripristinare le impostazioni di fabbrica, è possibile farlo premendo il pulsante di ripristino per almeno 5 secondi fino a quando l'indicatore diventa giallo fisso. Con il marchio Xiaomi, questo Mi WiFi Range Extender AC1200 rappresenta una soluzione affidabile e avanzata per migliorare la copertura e la velocità della tua rete WiFi domestica.

L'offerta di Amazon di oggi prevede uno sconto del 19% e un costo finale di 24€ sul ripetitore WiFi targato Xiaomi.