Potenzia la tua copertura WiFi con il ripetitore Xiaomi al 20% DI SCONTO

Il Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 rappresenta una soluzione affidabile per estendere la copertura della rete WiFi domestica. Dotato di Dual Band WiFi, opera sia sulla frequenza di 2.4 GHz che su quella di 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Ciò consente di eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi, garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la casa.

L'ingresso Ethernet Veloce permette di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco e lettori di streaming alla rete, assicurando una connessione affidabile anche per dispositivi che richiedono una connessione stabile e veloce.

L'indicatore di segnale intelligente facilita il posizionamento ottimale del ripetitore, consentendo di individuare il punto migliore per massimizzare la copertura WiFi. Inoltre, fornisce informazioni sul funzionamento del ripetitore, permettendo di monitorare le prestazioni della rete in tempo reale.

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 aderisce agli standard IEEE 802.11ac/n/a per la frequenza di 5 GHz e agli standard IEEE 802.11n/b/g per la frequenza di 2.4 GHz, garantendo una compatibilità con la maggior parte dei dispositivi e delle reti WiFi esistenti. Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0°C e 40°C, questo range extender è adatto per l'utilizzo in varie condizioni ambientali.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sul ripetitore WiFi di casa Xiaomi che viene venduto al prezzo totale e finale di 23,99€.