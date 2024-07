Potenzia il tuo WiFi con il ripetitore Xiaomi in offerta su Amazon

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, il suo ripetitore WiFi viene scontato su Amazon del 17% per un prezzo finale e totale di 24,99€.

Abbatti i muri e naviga al massimo in ogni stanza: ripetitore WiFi Xiaomi in promo!

Il Ripetitore WiFi Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è la soluzione ideale per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi nella tua casa o ufficio. Con il supporto Dual Band WiFi, questo dispositivo funziona su entrambe le frequenze, 2.4 GHz e 5 GHz, offrendo una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo garantisce una connessione stabile e veloce, perfetta per lo streaming HD, il gaming online e altre attività che richiedono una grande larghezza di banda.

Un'altra caratteristica importante del Mi WiFi Range Extender AC1200 è l'ingresso Fast Ethernet, che ti consente di collegare un dispositivo cablato, come una TV, una console di gioco o un lettore di streaming, direttamente alla rete.

Questo assicura una connessione più affidabile e stabile rispetto alla connessione wireless, riducendo il rischio di interruzioni durante l'uso. Il dispositivo è dotato di un indicatore di segnale intelligente che ti aiuta a trovare il posto migliore per posizionarlo.

Questo strumento ti permette di individuare il punto in cui il ripetitore può funzionare al meglio, assicurando che tutte le aree della tua casa o ufficio ricevano una copertura WiFi ottimale. Inoltre, l'indicatore di segnale ti fornisce informazioni sul funzionamento del ripetitore, aiutandoti a monitorare e ottimizzare le prestazioni della tua rete.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi Xiaomi viene messo in promozione con sconto del 17% per un costo finale di 24,99€.

