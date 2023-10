Potenzia il tuo servizio clienti con l'IA provando gratuitamente Tidio

L'implementazione dell'intelligenza artificiale in un servizio di assistenza via chat può fornire ai clienti un'assistenza coerente ed efficiente. Tidio è la soluzione ideale per questo scopo.

Questo servizio è perfetto per le piccole e medie imprese che desiderano potenziare i propri canali di assistenza utilizzando l'intelligenza artificiale e i chatbot per rispondere rapidamente alle richieste dei clienti, con una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il sistema guidato dall'intelligenza artificiale è in grado di risolvere fino al 70% delle domande dei clienti.

Tidio offre un'integrazione completa con molte piattaforme online, compreso l'e-commerce, per fornire assistenza diretta ai propri clienti. Per usufruire dei servizi di Tidio, è possibile creare un account gratuito attraverso il sito web ufficiale cliccando sul link qui sotto.

Intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza degli utenti con Tidio

Tidio offre diverse versioni del suo sistema di intelligenza artificiale, tra cui un piano gratuito che fornisce accesso illimitato a una selezione di funzioni. Ciò consente agli utenti di utilizzare il chatbot per rispondere alle domande dei clienti.

Tidio offre una serie di piani di abbonamento, a partire da 25 euro al mese, che prevedono un numero maggiore di chat live e di trigger per il chatbot.

I clienti hanno anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale, che dà diritto a due mesi gratuiti di servizio.

Inoltre, Tidio offre il componente aggiuntivo Lyro AI, che fornisce un ulteriore impulso al servizio basato sull'intelligenza artificiale, a un costo mensile di 29 euro.

Tidio offre una gamma di servizi ampia e personalizzabile, perfetta per qualsiasi tipo di azienda, in particolare per l'e-commerce. Per usufruire degli strumenti gratuiti offerti da Tidio, è possibile visitare il sito web ufficiale cliccando sul link sottostante.

