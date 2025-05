Potenza e compattezza: il mini PC con Ryzen 9 e 32GB a un super prezzo

Scopri un mini PC compatto e potente che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare e giocare: il BOSGAME P3 con processore AMD Ryzen 9 6900HX è finalmente disponibile a un prezzo incredibile, appena 479 euro, applicando il coupon in pagina. Un'offerta imperdibile per chi cerca prestazioni elevate senza sacrificare lo spazio.

Un concentrato di potenza in un design ultracompatto

Il BOSGAME P3 non è un semplice mini PC, ma un vero e proprio gioiello tecnologico racchiuso in dimensioni ridottissime: solo 13 x 13 x 4,6 cm per un peso di 530 grammi. Questo dispositivo è progettato per chi ha bisogno di un computer dalle prestazioni eccezionali, ma con la massima portabilità.

Il cuore pulsante del BOSGAME P3 è il processore AMD Ryzen 9 6900HX, una CPU di livello desktop con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere una frequenza turbo fino a 4,9 GHz. Questa potenza si traduce in una fluidità e una velocità di elaborazione perfette per gestire qualsiasi attività, dal multitasking alle applicazioni più esigenti.

Hardware di alto livello per ogni esigenza

La configurazione hardware del BOSGAME P3 è studiata per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di tecnologia. Troviamo 32 GB di RAM DDR5, espandibili fino a 64 GB, e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, con possibilità di upgrade fino a 4 TB. Con queste specifiche, non dovrai più preoccuparti di spazio o di rallentamenti.

La grafica è affidata alla AMD Radeon 680M, una scheda integrata con 12 core grafici e una frequenza di 2400 MHz, in grado di supportare contenuti in 4K e offrire un'esperienza di gioco fluida anche per i titoli tradizionali. Inoltre, grazie alla tripla uscita video (HDMI, DisplayPort e USB4), puoi collegare fino a tre monitor contemporaneamente, ideale per chi lavora su più schermi o vuole immergersi in un'esperienza multimediale avanzata.

Connettività senza compromessi

Il BOSGAME P3 eccelle anche sul fronte della connettività. È dotato di doppie porte Ethernet da 2.5G, Wi-Fi 6E dual-band e Bluetooth 5.2, garantendo connessioni veloci e affidabili in ogni situazione. La porta USB4 è un altro punto di forza: non solo supporta trasferimenti dati fino a 40 Gbps, ma consente anche di collegare GPU esterne, alimentare il dispositivo con Power Delivery fino a 100W e offrire output video in 8K a 60 Hz.

Il BOSGAME P3 arriva con Windows 11 Pro preinstallato, offrendoti un'esperienza moderna e ottimizzata fin dal primo avvio. Questo mini PC è perfetto per una vasta gamma di utilizzi: dal lavoro d'ufficio al gaming, dalla gestione di reti complesse alla creazione di un media center domestico.

Non perdere l'occasione di portarti a casa un dispositivo che combina potenza, compattezza e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Acquista ora il Mini PC BOSGAME P3 a soli 479 euro e scopri tutte le sue potenzialità!

