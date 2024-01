POTENTISSIMO MINI PC in super sconto su Amazon

Un Mini PC è a tutti gli effetti in computer ma di dimensioni compatte e, per l'appunto, in formato mini. Oggi, su Amazon, il Mini PC NiPoGi viene messo in sconto del 28% e viene venduto al prezzo totale di 209€.

Scontatissimo il Mini PC NiPoGi su Amazon

Il NiPoGi AK1 Plus è un mini PC che offre prestazioni avanzate e un'ampia gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di intrattenimento domestico e lavorative. Alimentato dall'ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, con una velocità fino a 3,4 GHz, questo mini PC offre un aumento delle prestazioni del 30% rispetto alle generazioni precedenti.

Dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, offre un'esperienza fluida e efficiente durante l'utilizzo quotidiano, con la possibilità di espandere lo storage aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5".

Il NiPoGi AK1 Plus supporta la visualizzazione di contenuti in 4K UHD attraverso le sue due porte HDMI, consentendo l'uso di due schermi contemporaneamente per aumentare l'efficienza del lavoro. Inoltre, la grafica integrata Intel UHD assicura un'elaborazione rapida delle immagini e una riproduzione video senza problemi.

Con una connessione WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, questo mini PC garantisce un accesso rapido e affidabile a internet e una facile connessione con dispositivi esterni come tastiere e mouse wireless. Inoltre, supporta funzionalità come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On, offrendo una maggiore flessibilità e comodità nell'uso quotidiano.

Questo potente e compatto Mini PC dotato di 16GB di RAM e 512GB di SSD oggi viene messo in maxi sconto del 28% su Amazon, per un prezzo finale molto accessibile: 209€.

