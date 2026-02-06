Poste Italiane down: problemi SPID e autenticazione, migliaia di utenti bloccati

Un venerdì nero per la digitalizzazione italiana: milioni di cittadini improvvisamente esclusi dall’accesso ai servizi online essenziali. Il 6 febbraio 2026, il sistema di autenticazione digitale gestito da Poste Italiane ha subito un crollo improvviso, lasciando dalle 9:30 del mattino in poi un intero paese in balia di un disservizio senza precedenti. L’impatto è stato immediato e trasversale, coinvolgendo tutte le piattaforme della pubblica amministrazione che si affidano al nodo centrale di SPID.

Bastano pochi minuti per capire che non si tratta di un semplice rallentamento: il blackout è totale. Dalle 9:30, gli utenti che provano a entrare nei portali pubblici si trovano davanti a messaggi inequivocabili. "Accesso non riuscito", recita la schermata, seguito da avvisi ancora più allarmanti: "L'autenticazione non può essere concessa in quanto è trascorso il timeout massimo previsto per il completamento della procedura di login" e "Errore occorso durante la procedura di autenticazione gestita da Poste Italiane". Quest’ultimo messaggio, in particolare, lascia poco spazio ai dubbi: il problema risiede nell’infrastruttura centrale del principale gestore italiano di identità digitale.

La situazione si aggrava rapidamente. Le nostre verifiche redazionali confermano il quadro: tentativi ripetuti di accesso tramite SPID si infrangono sistematicamente contro la stessa barriera, senza alcuna distinzione tra i vari portali della pubblica amministrazione. Il blocco, infatti, colpisce in modo trasversale, paralizzando ogni canale che dipende dall’identità digitale.

Intanto, la mappa dei disagi si espande a macchia d’olio. Alle 10:15, il portale Downdetector segnala un picco anomalo di segnalazioni: centinaia di migliaia di cittadini, da Nord a Sud, si ritrovano esclusi dalla possibilità di consultare dati fiscali, portare a termine operazioni bancarie, inviare pratiche amministrative o semplicemente accedere a servizi di pubblica utilità. Il blackout si trasforma in un’emergenza nazionale, con effetti che si propagano ben oltre la sfera digitale, toccando la quotidianità di famiglie, professionisti e imprese.

In questa fase critica, il silenzio istituzionale pesa come un macigno. Poste Italiane non diffonde alcun comunicato ufficiale almeno fino alle 10:15, lasciando gli utenti in balia dell’incertezza. Nessuna spiegazione, nessuna previsione sui tempi di ripristino: la trasparenza sembra un miraggio mentre cresce la frustrazione tra chi dipende dai servizi online per adempiere a obblighi e necessità quotidiane. L’assenza di informazioni contribuisce a creare una situazione di disorientamento collettivo, con cittadini e operatori costretti ad attendere senza sapere se la soluzione arriverà in pochi minuti o in diverse ore.

Le cause dell’interruzione rimangono avvolte nel mistero almeno nelle prime ore. Tuttavia, la natura dei messaggi di errore offre qualche indizio agli osservatori più attenti: la ricorrenza del termine timeout suggerisce un possibile sovraccarico della rete, mentre errori più generici fanno pensare a problematiche strutturali profonde nei server centrali. Non si esclude, quindi, che la radice del down sia da ricercare in una combinazione di fattori tecnici e gestionali, che mettono in luce la fragilità dell’intero sistema.

L’episodio riaccende i riflettori su una questione di primaria importanza per la sicurezza nazionale: la concentrazione di un’infrastruttura così critica nelle mani di un solo operatore. Poste Italiane, in qualità di unico gestore del sistema SPID, detiene il controllo di un asset fondamentale per la vita digitale di milioni di italiani. Il disservizio odierno dimostra quanto sia vulnerabile la resilienza dei sistemi pubblici, sottolineando l’urgenza di una maggiore ridondanza e di una distribuzione più equilibrata del carico infrastrutturale. Senza queste misure, il rischio di nuovi blackout non può che aumentare, con conseguenze sempre più gravi per cittadini e istituzioni.

Alla luce di quanto accaduto, è inevitabile interrogarsi sul futuro della digitalizzazione in Italia. L’incidente odierno non è solo un campanello d’allarme tecnico, ma anche un monito per chi governa la trasformazione digitale del paese. Solo investendo in sistemi più robusti, trasparenti e distribuiti sarà possibile garantire che la promessa di efficienza e accessibilità dei servizi online non si trasformi, ancora una volta, in una fragilità collettiva.