POS senza costi fissi: ecco perché SumUp conviene davvero

Per esercenti e professionisti è oramai essenziale munirsi di un POS ma scegliere l'offerta migliore non è facile. Tra costi iniziali, costi fissi e commissioni legate all'utilizzo, infatti, la scelta del POS rischia di diventare molto complicata con la concreta possibilità di attivare una soluzione non adatta alle proprie reali necessità.

Per chi è alla ricerca di un POS senza costi fissi c'è oggi l'offerta di SumUp che cambia le carte in tavola, garantendo la possibilità di accedere rapidamente ad un POS completo e conveniente. Scegliendo SumUp, infatti, è possibile ottenere un POS a canone zero e con commissioni pari a 1,95% per transazione, senza alcun costo aggiuntivo.

L'offerta è accessibile direttamente tramite il sito ufficiale di SumUp:

Il POS senza costi fissi di SumUp è la scelta giusta per molti esercenti e professionisti

L'offerta di SumUp per chi ha bisogno di un nuovo POS è molto semplice. La proposta della fintech si articolata, sostanzialmente, in tre punti:

il POS di SumUp costa 47,58 euro IVA inclusa ed è utilizzabile in modo molto semplice, abbinandolo all'app gratuita

ed è utilizzabile in modo molto semplice, abbinandolo all'app gratuita il POS non ha costi fissi : non c'è nessun canone da sostenere per il mantenimento del servizio o il noleggio del dispositivo (che viene acquistato con la spesa iniziale citata al punto precedente)

: non c'è nessun canone da sostenere per il mantenimento del servizio o il noleggio del dispositivo (che viene acquistato con la spesa iniziale citata al punto precedente) con il POS è possibile accettare qualsiasi tipo di pagamento (sono supportate le carte Visa, Mastercard, American Express e molte altre ancora ed è anche possibile accettare pagamenti tramite smartphone); a prescindere dal circuito, SumUp addebita una commissione fissa pari all'1,95% dell'importo, senza costi fissi o altre commissioni

Da notare, inoltre, che l'offerta di SumUp non prevede vincoli. Ci troviamo di fronte, quindi, ad una proposta senza vincoli, senza costi fissi e con commissioni ridotte che potrà tornare molto conveniente sia a chi accetta pochi pagamenti nel corso dell'anno che a chi punta ad attivare un nuovo POS senza un contratto vincolante.

