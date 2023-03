POS senza costi fissi: ecco perché conviene scegliere SumUp Air

Accettare pagamenti con un POS non deve tradursi in un aumento dei costi fissi della propria attività. Per i professionisti che hanno la necessità di poter contare su di un POS c'è oggi la possibilità di puntare su SumUp e, in particolare sul POS mobile SumUp Air, acquistabile con pochi click tramite il sito ufficiale.

La promozione è molto interessante, soprattutto per chi usa poco il POS e, quindi, ha la necessità di azzerare i costi fissi. Con SumUp Air, infatti, il canone mensile è azzerato a tempo indeterminato, senza dover rispettare requisiti di alcun tipo. Le transazioni presentano una commissione dell'1,95% e senza alcun importo fisso.

Il POS SumUp Air, invece, presenta un costo d'acquisto di 39 euro + IVA una tantum. Per sfruttare l'offerta è possibile accedere subito al sito ufficiale di SumUp, sfruttando il link qui di sotto:

Perché scegliere il POS senza costi fissi di SumUp Air

Scegliere un POS senza costi fissi come SumUp Air rappresenta l'opzione giusta per tutti i professionisti e gli esercenti che eseguono poche transazioni via POS ogni mese (a prescindere dall'importo). L'assenza di costi fissi è, infatti, un vantaggio enorme in questo caso d'uso, in quanto rende il possesso del POS decisamente più conveniente.

In particolare, con SumUp Air:

il canone è sempre azzerato e, quindi, non c'è nulla da pagare in caso di non utilizzo del POS

non ci sono commissione fisse sulle transazioni e, quindi, accettare pagamenti di importi ridotti comporta una spesa minima

Per sfruttare l'offerta di SumUp è possibile accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto e seguire una semplice procedura di registrazione online. Il POS viene consegnato tramite corriere nel giro di 3-5 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.