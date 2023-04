POS senza costi fissi e vincoli: ecco l'offerta di SumUp

SumUp diventa sempre di più un punto di riferimento nel settore dei POS: per esercenti e professionisti che hanno bisogno di un POS senza costi fissi e senza vincoli, infatti, puntare sulle soluzioni proposte da SumUp. Con l'offerta in corso, infatti, il POS di SumUp ha canone zero e non prevede la sottoscrizione di un contratto vincolante. Si paga solo una commissione sulla transazione (1.95% a prescindere dal circuito di pagamento). Per scoprire e attivare l'offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di SumUp, disponibile tramite il link qui di sotto.

SumUp: il POS è senza costi fissi e vincoli

Con l'offerta di SumUp è possibile accedere ad un POS completo e flessibile, per accettare qualsiasi pagamento, anche in modalità contactless. Il costo per l'acquisto del POS parte da 39 euro una tantum. L'offerta non prevede abbonamenti e vincoli contrattuali: il canone è zero e l'unico costo da sostenere è rappresentato dalla commissione di 1,95% sulle transazioni. Con SumUp è possibile accettare pagamenti tramite qualsiasi circuito nazionale e internazionale.

Per sfruttare l'offerta di SumUp, quindi, è sufficiente accedere al sito ufficiale della fintech e selezionare il modello di POS da acquistare. Ci sono soluzioni di vario tipo ed è anche disponibile il modello con stampante e lettore di carte 3G. La configurazione è semplicissima e tramite la piattaforma online è possibile monitorare nel dettaglio l'utilizzo del POS.

Con SumUp è possibile acquistare un POS a partire da 39 euro. Accedere alla promozione è semplicissimo: basta consultare il sito ufficiale, linkato qui di sotto, per selezionare il modello di POS e completare l'acquisto. L'utilizzo del POS, a prescindere dal modello, non prevede costi fissi e la commissione non cambia. L'offerta in questione è particolarmente indicata per esercenti e professionisti che hanno bisogno di un POS senza costi fissi ma che sia sempre pronto all'uso. Ecco il link all'offerta:

