POS senza canone mensile? Ecco quale servizio scegliere

Quando si parla di un lettore POS, esistono diversi tipi di costo che un esercente deve affrontare. Si spazia dall'acquisto ai costi di installazione, dal noleggio fino alle commissioni sulle singole transazioni.

In questo senso, per la propria tipologia di business, molti commercianti cercano un POS senza canone mensile. Questo infatti, risulta una soluzione ideale per chi effettua poche transazioni attraverso tale strumento e, dunque, vedono nel costo di noleggio il principale svantaggio del suo utilizzo.

Servizi come POS Easy, di fatto, permettono di azzerare i costi fissi, offrendo un ottimo punto di partenza per chi decide di adottare tale dispositivo.

In realtà però, il lettore proposto da Axerve va ben oltre questo semplice vantaggio. Come vedremo in seguito, si tratta in assoluto di una delle migliori opzioni attualmente sul mercato.

POS senza canone mensile: solo uno dei vantaggi legati a questo specifico servizio

POS Easy è uno strumento che, oltre all'assenza di un canone, si presenta sul mercato forte di commissioni minime.

Si parla infatti dell'1% rispetto alle transazioni effettuate: un valore molto basso se raffrontato con il resto del mercato.

Sotto il punto di vista puramente pratico, questo prodotto si presenta con dimensioni pari a 17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri, per un peso complessivo di 410 grammi. Di fatto, è un lettore facile da maneggiare e portare con sé, anche nel contesto di un ristorante dove i pagamenti vengono effettuati al tavolo.

Il lettore offre connettività Wi-Fi, oltre a una scheda 4G SIM inclusa al momento dell'acquisto. Attraverso il sistema operativo Android è possibile sia stampare scontrini, sia tenere sotto controllo lo storico delle transazioni effettuate.

Il tutto avviene attraverso una dashboard dall'interfaccia piacevole, essenziale e facile da gestire (ideale dunque per chi non è pratico a livello tecnologico).

E il costo? POS Easy di Axerve ha un prezzo di listino pari a 100 euro ma, grazie all'attuale promozione, è possibile ottenere il lettore per soli 80 euro più IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.