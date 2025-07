POS portatile senza canone e con scheda SIM 4G gratis: myPOS Go 2 è in offerta a quasi metà prezzo

I nuovi imprenditori o i titolari di un'attività già avviata che si stanno guardando intorno per l'acquisto di un nuovo POS portatile autonomo potrebbero prendere in considerazione l'offerta dell'azienda fintech myPOS per il suo terminale myPOS Go 2, che si distingue rispetto alla concorrenza per le sue dimensioni contenute e per la connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita.

Al momento myPOS Go 2 è disponibile al prezzo scontato di 14,90 euro invece di 29 euro. Il pagamento è da intendersi una tantum, infatti non è previsto alcun canone mensile per l'utilizzo del dispositivo di myPOS. La promo in corso sul sito ufficiale è valida fino al 15 agosto 2025.

Attività ovunque e piena autonomia

I vantaggi di avere un POS portatile sono molteplici, a partire dalla possibilità di accettare pagamenti in qualsiasi luogo e senza costi aggiuntivi. In questo modo, gli esercenti hanno la reale opportunità di portare la propria attività ovunque, uno scenario che può risultare particolarmente interessante per specifiche categorie di imprese.

Un altro vantaggio riguarda la piena autonomia rispetto a uno smartphone o a un qualsiasi altro dispositivo. Grazie infatti all'integrazione gratuita dalla SIM 4G sul terminale POS di myPOS, gli esercenti non hanno la necessità di collegarsi a un telefono per iniziare ad accettare pagamenti.

Sempre a proposito di pagamenti, con myPOS Go 2 si è in grado di accettare qualsiasi metodo, dalle carte contactless alle carte di credito con banda magnetica, passando per i bancomat che sfruttano la tecnologia Chip&PIN. Così facendo, dunque, si ha modo di semplificare ulteriormente la gestione di ogni tipo di pagamento.

I nuovi clienti myPOS ricevono inoltre una carta business Mastercard gratuita, grazie alla quale è possibile avere accesso istantaneo ai fondi contenuti nel conto aziendale myPOS a costo zero. E con l'attuale promozione cashback d'estate in corso, è possibile guadagnare lo 0,5% su ogni acquisto effettuato con la carta business appena menzionata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.