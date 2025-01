POS portatile senza canone con myPOS Go 2 (offerta cashback)

Se per la propria attività si ha l'esigenza di acquistare un nuovo POS portatile, una delle offerte più interessanti è quella proposta da myPOS, fintech specializzata nei servizi di pagamento mobili e online con sede a Londra. Il terminale in questione è myPOS Go 2, un lettore di carte portatile autonomo, il cui costo - 39 euro - è interamente rimborsabile tramite le vendite della propria azienda.

Tra i principali punti di forza del POS portatile di myPOS si annoverano l'assenza di un canone mensile, la presenza di una scheda SIM 4G gratuita e l'invio delle ricevute via e-mail e SMS. Per le caratteristiche appena elencate e il prezzo di vendita esiguo, è uno dei migliori POS mobile per rapporto qualità-prezzo.

POS portatile myPOS Go 2: come funziona l'offerta cashback

La campagna "Promo Go 2 Price Cashback" prevede che gli acquirenti del POS portatile myPOS Go 2 ricevano 39 euro di rimborso, pari alla somma spesa per l'acquisto del terminale di vendita, qualora raggiungano un importo superiore a 5.000 euro nelle vendite con il nuovo POS. Per risultare idonei alla promozione, occorre acquistare il dispositivo entro il 31 gennaio, mentre l'importo superiore a 5.000 euro deve essere conseguito entro il 31 marzo 2025.

Il regolamento della campagna promozionale specifica poi che il pagamento del rimborso avverrà entro la fine di aprile. Inoltre chiarisce che i partecipanti possano ricevere più di un rimborso, qualora acquistino più di un myPOS Go 2 e raggiungano con entrambi l'importo di vendite indicato qui sopra (5.000 euro, ndr).

Tornando alle caratteristiche chiave del POS di myPOS, la natura mobile del terminale di vendita si esprime appieno con la scheda SIM dati integrata, tramite la quale si ottiene una connettività 4G gratuita per accettare pagamenti in qualsiasi luogo, senza costi aggiuntivi.

