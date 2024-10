POS Nexi XPay: fino al 29% in più di vendite e accredito in un giorno

I titolari di un e-commerce in cerca di un POS dovrebbero prendere in considerazione la soluzione XPay di Nexi, grazie alla quale è possibile ottenere fino al 29% in più di vendite e ricevere l'accredito in un giorno. Inoltre, è disponibile l'assistenza in italiano, con un servizio clienti dedicato sempre pronto a offrire il supporto richiesto.

Due le soluzioni promosse da Nexi XPay: XPay Easy e XPay Pro. La prima è soluzione ideale per chi sta avviando ora un nuovo sito di e-commerce, la seconda invece si rivolge a chi è alla ricerca di un POS in grado di accettare pagamenti di ogni tipo in totale flessibilità. Entrambi sono disponibili su questa pagina dedicata del sito Nexi.

POS Nexi XPay: la soluzione definitiva per i titolari di un e-commerce

XPay Easy di Nexi prevede un canone mensile di 5,90 euro, a cui si somma la commissione fissa all'1,30% più 0,35 euro a transazione. È la scelta per chi intende aumentare le proprie vendite, accettare pagamenti semplici e incassare attraverso un link di pagamento.

C'è poi XPay Pro, con un canone pari a 14,90 euro al mese più la commissione fissa all'1,25% e 0,29 euro a transazione. Include tutte le funzionalità di XPay Easy oltre alla domiciliazione dei pagamenti ricorrenti, la pagina di pagamento personalizzata in fase di checkout e la possibilità di accettare pagamenti da tutto il mondo.

Entrambe le soluzioni pensate da Nexi includono poi Protection Plus, un programma che supporta il titolare dell'attività nell'ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, come si legge nella pagina dedicata all'offerta. Tale certificazione è obbligatoria e protegge gli stessi esercenti dalle sanzioni previste.

Per una panoramica completa di Nexi XPay e delle due soluzioni descritte qui sopra collegatevi alla pagina dedicata del sito Nexi.

