POS Nexi, lo SmartPOS Mini a canone zero è in offerta

Nexi ha lanciato una nuova offerta su SmartPOS Mini, il POS Smart a canone zero e commissioni gratuite per transazioni fino a 10 euro per tutto il 2024. L'offerta è valida per gli utenti che inviano la richiesta entro il 23 ottobre e consente di acquistare il terminale di vendita al prezzo scontato di 149 euro anziché 169 euro.

Le caratteristiche chiave di SmartPOS Mini di Nexi sono i zero costi di canone mensile, la commissione unica all'1,49% e la possibilità di azzerare le commissioni sulle transazioni di importo fino a 10 euro da qui al 31 dicembre 2024. In più, la promozione prevede Nexi SoftPOS in omaggio, grazie al quale è possibile portare la propria attività in mobilità e accettare con il proprio telefono tutti i pagamenti contactless.

POS Nexi a canone zero e commissione unica all'1,49%

Con SmartPOS Mini i titolari di qualsiasi negozio entrano in possesso di un POS con connettività Wi-Fi e 4G, ideale in particolare per attività in mobilità e liberi professionisti. Il terminale di Nexi è in grado di accettare anche buoni pasto, buoni sconto, incassi con i link di pagamento e mance.

Tra le tante funzionalità integrate si annoverano inoltre la creazione di campagne sconti, la gestione delle spedizioni, la raccolta delle opinioni dei propri clienti e l'opportunità di avere una rubrica integrata. A tutto questo si aggiunge poi il servizio di firma digitale e l'invio della ricevuta digitale.

L'acquisto del POS Nexi permette poi di accettare tutte le tipologie di carte e i pagamenti digitali. Tra i circuiti internazionali si annoverano Mastercard, Maestro, Visa, V-Pay, American Express, JCB e Union Pay, mentre qui in Italia è possibile accettare i pagamenti con le carte Pagobancomat.

Nexi SmartPOS Mini è in offerta a 149 euro invece di 169 euro, con commissione unica fissa all'1,49% e commissioni azzerate sulle transazioni fino a 10 euro per tutto il 2024.

