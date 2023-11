POS Easy: zero costi fissi e commissioni gratis su microtransazioni

POS Eeasy a commissioni di Axerve è l’offerta ideale per chi vuole aprire una nuova attività e ha bisogno di un POS pratico, compatibile con svariati metodi di pagamento e, naturalmente, conveniente. Tutti i pagamenti accettati con il POS di Axerve avranno sempre commissioni fisse all’1%. Inoltre, se acquisti POS Easy a commissioni entro il 30 novembre 2023, puoi approfittare di un megasconto sulle microtransazioni. Tutte le commissioni sui pagamenti di importo minore ai 10 euro, effettuati fino il 31 dicembre 2023 saranno rimborsate (è comunque prevista un’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione del servizio). POS Easy a commissioni ha un prezzo di 100 euro + IVA, ma non prevede altri costi nascosti. Il servizio è infatti a canone zero. Inoltre, divenendo cliente POS Easy potrai anche richiedere il credito d’imposta e risparmiare il 30% sull'importo delle commissioni.

POS Easy a commissioni: tutti i vantaggi del servizio Axerve

L’offerta POS Easy a commissioni include diversi servizi. In primis, potrai accettare pagamenti sui principali circuiti nazionali ed internazionali, come VISA, Mastercard, Maestro, American Express, ecc. Inoltre, i tuoi clienti potranno pagare i propri acquisti anche tramite wallet digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il tuo dispositivo sarà dotato di una SIM multioperatore (traffico dati incluso nell’offerta) che si collega automaticamente all’operatore con la migliore copertura nella tua zona. Con POS Easy potrai inoltre stampare il tuo scontrino su carta termica in doppia copia, una per l’esercente e una per il cliente finale. I tuoi guadagni saranno accreditati sul tuo conto già dal giorno lavorativo successivo all’incasso e, grazie alla pratica dashboard online myStore, potrai avere sempre sotto controllo la gestione del tuo business.

Axerve offre ai clienti il Smart POS PAX A920 Pro. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione, con display touchscreen a colori, GPS, 4G e sistema operativo Android. Inoltre, è anche dotato di funzionalità, servizi innovativi e massima sicurezza grazie alla certificazione PCI PTS 5.x. Axerve offre ai propri clienti un’assistenza tecnica 7 giorni su 7. Infine, non è previsto nessun vincolo di permanenza e, in caso di recesso, questo può essere effettuato gratuitamente. Prova subito la convenienza di Axerve e gestisci al meglio la tua attività.

