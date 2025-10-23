POS Easy Mini di Axerve in offerta a 50 euro fino al 14 novembre

Axerve, azienda leader nel settore dei pagamenti digitali, offre il POS Easy Mini in promozione a 50 euro fino al 14 novembre. I nuovi clienti possono quindi beneficiare di uno sconto del 37% rispetto agli 80 euro di listino richiesti per l'acquisto di un POS compatto, smart e conveniente (i tre aggettivi spesso e volentieri associati ad Axerve).

POS Easy Mini rientra nella formula semplice e trasparente pensata da Axerve per imprenditori, liberi professionisti e piccole e medie imprese. Include un terminale POS, non prevede alcun canone mensile e applica l'1% di commissioni sulle transazioni effettuate tramite Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Bancomat.

Il POS Easy Mini di Axerve

Grazie alle sue dimensioni contenute (tra le altre cose, pesa appena 151 grammi), POS Easy Mini è una soluzione ideale per chi lavora con flessibilità. Riguardo a ciò, è importante sottolineare la presenza di una SIM con traffico dati incluso, a cui si aggiunge il modulo Wi-Fi, due elementi che permettono a tutti gli esercenti di accettare pagamenti per la propria attività ovunque.

Le ricevute digitali sono altro tratto distintivo del POS di Axerve. Ogni cliente può infatti inviare lo scontrino via e-mail, così da offrire un servizio moderno, sostenibile e semplice, riducendo al tempo stesso i costi di manutenzione e carta. C'è inoltre la possibilità di personalizzare il POS con l'installazione delle app indispensabili per la propria attività, attraverso cui visualizzare report, analizzare transazioni e misurare le performance.

Axerve accredita i pagamenti su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario. Quest'ultimo viene ricevuto entro il giorno lavorativo successivo all'incasso.

Ricordiamo infine i termini dell'ultima iniziativa dell'azienda fintech Axerve: POS Easy Mini è in offerta a 50 euro invece di 80 euro per tutti coloro che lo acquisteranno dal sito ufficiale entro il 14 novembre 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.