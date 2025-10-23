POS Easy Mini di Axerve in offerta a 50 euro fino al 14 novembre

Axerve, azienda leader nel settore dei pagamenti digitali, offre il POS Easy Mini in promozione a 50 euro fino al 14 novembre. I nuovi clienti possono quindi beneficiare di uno sconto del 37% rispetto agli 80 euro di listino richiesti per l'acquisto di un POS compatto, smart e conveniente (i tre aggettivi spesso e volentieri associati ad Axerve).
POS Easy Mini rientra nella formula semplice e trasparente pensata da Axerve per imprenditori, liberi professionisti e piccole e medie imprese. Include un terminale POS, non prevede alcun canone mensile e applica l'1% di commissioni sulle transazioni effettuate tramite Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Bancomat.
Il POS Easy Mini di Axerve
Grazie alle sue dimensioni contenute (tra le altre cose, pesa appena 151 grammi), POS Easy Mini è una soluzione ideale per chi lavora con flessibilità. Riguardo a ciò, è importante sottolineare la presenza di una SIM con traffico dati incluso, a cui si aggiunge il modulo Wi-Fi, due elementi che permettono a tutti gli esercenti di accettare pagamenti per la propria attività ovunque.
Le ricevute digitali sono altro tratto distintivo del POS di Axerve. Ogni cliente può infatti inviare lo scontrino via e-mail, così da offrire un servizio moderno, sostenibile e semplice, riducendo al tempo stesso i costi di manutenzione e carta. C'è inoltre la possibilità di personalizzare il POS con l'installazione delle app indispensabili per la propria attività, attraverso cui visualizzare report, analizzare transazioni e misurare le performance.
Axerve accredita i pagamenti su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario. Quest'ultimo viene ricevuto entro il giorno lavorativo successivo all'incasso.
Ricordiamo infine i termini dell'ultima iniziativa dell'azienda fintech Axerve: POS Easy Mini è in offerta a 50 euro invece di 80 euro per tutti coloro che lo acquisteranno dal sito ufficiale entro il 14 novembre 2025.
Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto: