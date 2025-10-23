Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

POS Easy Mini di Axerve in offerta a 50 euro fino al 14 novembre

Invece di 80 euro: grazie all'ultima offerta dell'azienda fintech Axerve leader nel settore è possibile risparmiare il 37%.
POS Easy Mini di Axerve in offerta a 50 euro fino al 14 novembre
Invece di 80 euro: grazie all'ultima offerta dell'azienda fintech Axerve leader nel settore è possibile risparmiare il 37%.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 ott 2025
Link copiato negli appunti

Axerve, azienda leader nel settore dei pagamenti digitali, offre il POS Easy Mini in promozione a 50 euro fino al 14 novembre. I nuovi clienti possono quindi beneficiare di uno sconto del 37% rispetto agli 80 euro di listino richiesti per l'acquisto di un POS compatto, smart e conveniente (i tre aggettivi spesso e volentieri associati ad Axerve).

POS Easy Mini rientra nella formula semplice e trasparente pensata da Axerve per imprenditori, liberi professionisti e piccole e medie imprese. Include un terminale POS, non prevede alcun canone mensile e applica l'1% di commissioni sulle transazioni effettuate tramite Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Bancomat.

POS Easy Mini a 50€

pos easy mini 50 euro

Il POS Easy Mini di Axerve

Grazie alle sue dimensioni contenute (tra le altre cose, pesa appena 151 grammi), POS Easy Mini è una soluzione ideale per chi lavora con flessibilità. Riguardo a ciò, è importante sottolineare la presenza di una SIM con traffico dati incluso, a cui si aggiunge il modulo Wi-Fi, due elementi che permettono a tutti gli esercenti di accettare pagamenti per la propria attività ovunque.

Le ricevute digitali sono altro tratto distintivo del POS di Axerve. Ogni cliente può infatti inviare lo scontrino via e-mail, così da offrire un servizio moderno, sostenibile e semplice, riducendo al tempo stesso i costi di manutenzione e carta. C'è inoltre la possibilità di personalizzare il POS con l'installazione delle app indispensabili per la propria attività, attraverso cui visualizzare report, analizzare transazioni e misurare le performance.

Axerve accredita i pagamenti su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario. Quest'ultimo viene ricevuto entro il giorno lavorativo successivo all'incasso.

Ricordiamo infine i termini dell'ultima iniziativa dell'azienda fintech Axerve: POS Easy Mini è in offerta a 50 euro invece di 80 euro per tutti coloro che lo acquisteranno dal sito ufficiale entro il 14 novembre 2025.

POS Easy Mini a 50€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Basta bollette care grazie a Octopus Energy: luce e gas sono bloccati per un anno
Finance

Basta bollette care grazie a Octopus Energy: luce e gas sono bloccati per un anno
Attiva NeN: ricevi luce e gas a prezzo fisso e un anno di NOW
Finance

Attiva NeN: ricevi luce e gas a prezzo fisso e un anno di NOW
Con IONOS, crei il tuo sito web grazie all'AI in pochi clic: è gratis per un anno
Finance

Con IONOS, crei il tuo sito web grazie all'AI in pochi clic: è gratis per un anno
Basta sorprese in bolletta: luce e gas a prezzo bloccato per due anni con Engie
Finance

Basta sorprese in bolletta: luce e gas a prezzo bloccato per due anni con Engie