POS Easy: la soluzione di Axerve a zero commissioni e terminale in comodato d'uso

Se hai un'attività grazie alla quale effettui un elevato numero di transazioni ogni mese, POS Easy di Axerve a zero commissioni è la soluzione ideale. Paghi appena 17 euro al mese più IVA se registri un volume di affari fino a 10.000 euro, oppure 22 euro al mese più IVA se il volume delle transazioni è compreso tra 10.000 e 30.000 euro. Oltre viene applicato un costo di commissione pari all'1% della somma eccedente i 30.000 euro.

POS Easy: zero commissioni e canone mensile a partire da 17 euro

L'offerta POS Easy di Axerve incluse tutta una serie di utili servizi. Tra questi l'accredito su qualsiasi conto corrente, la SIM 4G con traffico dati incluso e l'assistenza tecnica 7 giorni su 7. In più non hai nessun vincolo di permanenza, sei libero di disdire quando vuoi restituendo il POS ricevuto in comodato d'uso gratuito.

Con l'offerta POS Easy sei in grado di accettare pagamenti con carta di debito, credito e Bancomat, oppure con i wallet digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. I circuiti di pagamento accettati sono Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat.

Il POS che si ottiene tramite la sottoscrizione di POS Easy è adatto anche all'utilizzo in mobilità, dal momento che include una SIM che si connette in automatico alla rete 4G. Come accennato prima, il traffico dati è compreso nel canone mensile e non ci sono costi di chiamata.

Sottoscrivi l'offerta POS Easy con canone mensile a partire da 17 euro, così da non pagare più le commissioni per le tue vendite e ricevere il POS di Axerve in comodato d'uso gratuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.