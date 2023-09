POS Easy: la nuova promo rimborsa le transazioni sotto i 10€

La nuova promozione di POS Easy permette di avere dei vantaggi sulle transazioni sotto i 10€: richiedendo adesso il POS, queste verranno infatti rimborsate totalmente. L'offerta prevede un canone mensile totalmente gratuito, con commissioni dell'1% e un terminale dal prezzo di 100€ + IVA.

Rimborso delle condizioni limitatamente all'attivazione dell'offerta POS easy a commissioni.

POS Easy: tanti vantaggi in un unico dispositivo

POS Easy offre un dispositivo compatto e minimale, dotato di Wi-Fi + 4G (SIM inclusa), stampante per lo scontrino e sistema operativo Android 7.0. Ha dimensioni compatte e peso di 410 grammi, insieme a un design moderno ed elegante. Il display ha una dimensione di 5 pollici, mentre il POS è anche dotato di microfono e altoparlante. Sono presenti diverse porte di espansione USB, RS232 e LAN, mentre il sistema ha una memoria RAM da 1GB, interna di 8GB espandibile a 16GB e una batteria da 2600mAh.

Il POS può essere associato a qualsiasi conto corrente per l'accredito degli incassi, include una SIM 4G comprensiva di traffico dati, non impone alcun vincolo di permanenza e garantisce un'assistenza tecnica 7 giorni su 7, per qualsiasi problematica.

Con l'offerta POS Easy potete contare su molti servizi inclusi, tra cui:

Possibilità di ricevere incassi da tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, oltre che i portafogli digitali più usati al mondo, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

SIM con supporto multioperatore e collegamento con priorità automatica alla miglior rete cellulare disponibile.

Accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso del denaro.

Dashboard online myStore per la gestione del servizio.

Stampa in doppia copia dello scontrino su carta termica, di cui una per il cliente e l'altra per l'esercente.

È possibile accettare tutti i metodi di pagamento diffusi, tra cui Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat. Si può anche richiedere il credito d'imposta, risparmiando il 30% sull'importo delle transazioni.

