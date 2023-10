POS Easy di Axerve ti rimborsa le commissioni sugli importi sotto i 10 euro

L'ultima promozione di Axerve ha per protagonista POS Easy, la soluzione a canone zero pensata per tutti i titolari di un'attività. Se lo richiedi entro il 30 novembre ti verranno rimborsate le commissioni riguardanti le transazioni per gli importi inferiori ai 10 euro fino a fine anno. Per sfruttare al 100% la promo, il consiglio è di richiedere subito POS Easy così da sfruttare la promo che scadrà il prossimo 31 dicembre.

POS Easy di Axerve rimborsa le commissioni sugli importi inferiori ai 10 euro

L'offerta di POS Easy prevede commissioni fisse all'1% su tutte le transazioni, indipendentemente dal loro importo, con canone mensile azzerato. Le uniche spese che dovrai affrontare sono quelle per l'acquisto del terminale, pari a 100 euro, e dell'imposta di bollo di 16 euro necessaria per attivare il servizio.

Riceverai il POS Android PAX A920 Pro, con connettività Wi-Fi + 4G (la SIM è inclusa) e stampa dello scontrino. Ecco dimensioni e peso: 17,8 cm di lunghezza, 7,8 cm di profondità e 5,4 cm di altezza, per un peso complessivo di 390 grammi.

Con l'offerta POS Easy potrai contare su tutta una serie di benefici, tra cui: accredito su qualsiasi conto corrente, SIM 4G con traffico dati incluso, nessun vincolo di permanenza e assistenza tecnica 7 giorni su 7.

Tieni in conto infine che in qualità di cliente POS Easy potrai richiedere il credito d'imposta, così da risparmiare il 30% sull'importo delle commissioni.

Approfitta ora della promozione POS Easy di Axerve per ricevere un rimborso completo delle commissioni relative alle transazioni il cui importo è inferiore a 10 euro. Per aderire alla promo hai tempo fino al 30 novembre.

