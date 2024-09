POS Easy di Axerve: l'offerta senza canone mensile e 1% di commissioni

Axerve offre una soluzione con POS senza canone mensile per tutti coloro che hanno un'attività, qualunque siano le sue dimensioni. L'offerta si chiama POS Easy: il canone come detto è azzerato, gli unici costi da sostenere per l'esercente sono quelli relativi all'1% di commissioni sulle transazioni e all'acquisto del terminale stesso. A questo proposito, il prezzo è fissato a 100 euro (più IVA).

In più, se lo richiedi entro il 29 novembre, riceverai il rimborso del 50% delle commissioni relative alle transazioni. Puoi inoltrare la tua richiesta tramite questa pagina del sito Axerve dedicata all'offerta POS Easy.

Come funziona l'offerta POS Easy di Axerve

Gli esercenti che danno la loro preferenza a POS Easy di Axerve scelgono un POS senza canone mensile, con commissioni fisse all'1% e un terminale all'avanguardia, in grado di accettare i principali metodi di pagamento oggi disponibili. A proposito dei pagamenti accettati, si annoverano Visa, V-Pay, Mastercard, Maestro, Pagobancomat, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e carta HYPE.

Il terminale associato all'offerta POS Easy include una SIM che si connette in automatico alla rete 4G del migliore operatore della zona, quello cioè che offre la migliore copertura possibile. Non sono previsti costi di chiamata, mentre il traffico dati è già compreso. In aggiunta a ciò occorre segnalare l'integrazione della stampante e il collegamento con la propria rete Wi-Fi.

Altro punto di forza è l'accredito del transato su qualsiasi conto corrente italiano, mediante bonifico entro il giorno lavorativo seguente all'incasso. Come sottolineato nella pagina di presentazione, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al POS. In aggiunta a tutto questo, infine, Axerve non pone vincoli di permanenza, quindi ognuno può recedere senza problemi qualora reputi il servizio non soddisfacente.

Puoi richiedere POS Easy di Axerve tramite questa pagina del sito ufficiale. Presentando la domanda entro il 29 novembre si riceverà a titolo di rimborso il 50% delle commissioni pagate sulle transazioni effetuate.

