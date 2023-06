POS Easy di Axerve: niente canone e SIM 4G inclusa

Per la tua attività commerciale attiva online il servizio POS Easy di Axerve con canone azzerato e solo 1% di commissioni. Con l'acquisto del dispositivo hai inclusa nel prezzo anche una sim 4G. Non ci sono vincoli di permanenza quindi puoi disdire quando vuoi.

POS Easy: niente canone e SIM 4G gratuita

Per il tuo business scegli il POS Easy di Axerve, a canone zero con commissioni dell’ 1% sulle transazioni effettuate. Per l’attivazione del servizio paghi 16 euro di imposta di bollo una tantum. Il costo del terminale Android PAX 910 è di 100 euro + IVA e funziona sia con connettività Wi-Fi che tramite rete 4G, grazie a una scheda sim inclusa che si connette automaticamente alla rete dell' operatore. E' dotato di stampante per lo scontrino.

Con la dashboard Axerve myStore hai tutto sotto controllo. L’interfaccia è semplice e intuitiva e da navigare permettendoti di: monitorare le tue transazioni con il POS, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture, e con la possibilità di integrazione con più prodotti Axerve, come il Cashin o Pay by Link. Il POS Axerve accetta carte PagoBancomat, Visa, VPay, Mastercard e Maestro. I clienti potranno anche pagare con lo smartphone tramite le app Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. L’accredito del transato POS avviene sul tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non serve aprire un conto corrente dedicato.

Richiedere il POS Easy è facile, accedi alla pagina dell’ offerta del servizio e clicca sul pulsante ”Richiedilo subito”. Dovrai fornire una serie di documenti personali o relativi alla tua azienda. Se hai bisogno di assistenza puoi utilizzare la chat disponibile sulla procedura di richiesta. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Una volta compilata e approvata la procedura, il POS verrà consegnato all’ indirizzo da te indicato. Non ci sono vincoli né costi in caso di recesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.