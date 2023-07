POS Easy di Axerve: la scelta ideale senza costi fissi mensili

Se sei un esercente alla ricerca di un terminale POS senza costi fissi mensili, allora POS Easy di Axerve potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Questo innovativo sistema di pagamento offre numerosi vantaggi, eliminando i costi fissi a favore di una percentuale sulle transazioni. Il prezzo del terminale è di 100 euro una tantum: ciò significa che non ci saranno altri costi nascosti in futuro, oltre alle commissioni sulle transazioni.

Un POS senza canone mensile

Uno dei principali vantaggi di POS Easy è l'assenza di canoni mensili. A differenza di altri terminali tradizionali, non sarai costretto a pagare un importo fisso ogni mese, indipendentemente dall'utilizzo effettivo del dispositivo. Con il POS Easy, pagherai solo per ciò che usi, grazie a una commissione fissa all'1% per transazione. Questo significa che se il tuo business non utilizza frequentemente un terminale POS, risparmierai considerevolmente senza dover sostenere costi inutili.

POS Easy si distingue per la sua natura smart e portatile. Grazie alla connettività Wi-Fi e 4G, fornita tramite una scheda SIM inclusa nel prezzo, potrai accettare pagamenti ovunque tu sia. Non sarai più vincolato a un punto fisso di vendita, ma potrai offrire i tuoi prodotti o servizi ai tuoi clienti ovunque tu vada. Inoltre, il terminale è dotato di un display touchscreen a colori, GPS integrato e sistema Android.

La procedura per richiedere POS Easy è estremamente semplice. Basta compilare il form online e fornire i documenti personali richiesti. Una volta approvata la tua richiesta, il terminale verrà consegnato al tuo indirizzo, pronto per essere utilizzato. Inoltre, i pagamenti effettuati tramite il POS Easy vengono accreditati tramite bonifico bancario entro il giorno successivo, su coordinate bancarie scelte da te. Questo significa che non sarà necessario sottoscrivere un contratto specifico con una banca per utilizzare POS Easy, semplificando ulteriormente la gestione delle transazioni.

