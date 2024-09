POS Easy di Axerve: canone zero e commissioni ridotte all'1%

Sei indeciso su quale POS scegliere per la tua attività? Sia che tu sia alle prima armi o un esperto, il POS Easy di Axerve è un'ottima soluzione per massimizzare i tuoi guadagni. Ti offre un terminale all'avanguardia senza canone mensile, a tuo carico hai solo l'1% di commissioni sulle transazioni e l'acquisto del dispositivo in questione.

E c'è una sorpresa: richiedendo POS Easy entro il 29 novembre 2024, potrai avere il 50% di cashback sulle commissioni. Richiedi subito l'attivazione direttamente dalla pagina ufficiale della promozione di Axerve. Approfittane prima che scada!

Hai l'1% di commissioni con POS Easy, la scelta perfetta per il tuo business

C'è poco da pensare, POS Easy di Axerve è un ottimo investimento per la tua attività. Hai solo l'1% di commissioni sulle transazioni e zero canone mensile, ma anche altri innumerevoli vantaggi.

Partiamo dal terminale: in dotazione avrai un POS Android PAX A920 Pro, dispositivo portatile dal design accattivante e leggero. Ti permette di stampare facilmente il tuo scontrino su carta termica in doppia copia e arriva con SIM 4G per il traffico dati e Wi-Fi incluso.

In più, puoi accreditare su qualsiasi conto corrente e hai a disposizione tutti i più comuni metodi di pagamento. POS Easy accetta i principali circuiti nazionali e internazionali, come Mastercad, Visa, VPay, Pago Bancomat e Maestro; ma anche wallet digitali ormai molto diffusi, come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Vuoi vedere le tue ultime transazioni? Per tenere sotto controllo la tua attività ti basta usufruire della comoda dashborad online myStore.

Per non parlare della possibilità - fino al 29 novembre 2024 - di avere il 50% di cashback sulle commissioni. Ma occorre affrettarsi: richiedi adesso POS Easy di Axerve per avere canone zero e solo l'1% di commissioni per la tua attività!

