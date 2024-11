POS Easy: commissioni fisse all'1% e cashback pari al 50%

L'azienda fintech Axerve, primo hub dei pagamenti in Italia online e in negozio, sta promuovendo in questi giorni l'offerta POS Easy a commissioni, che consente di ottenere un terminale di vendita a canone zero e con commissione fissa dell'1% per ogni transazione. Inoltre, gli utenti che completeranno la richiesta entro il 29 novembre potranno ottenere un rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%.

L'offerta POS Easy di Axerve è associata al terminale di vendita PAX A920 Pro, un POS Android dal design moderno ed elegante con scheda SIM 4G inclusa, batteria di lunga durata e stampa dello scontrino. Il POS ha un costo di 100 euro una tantum (è richiesto cioè un unico pagamento).

La richiesta del POS può essere presentata direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Axerve.

Commissione fissa all'1% e cashback al 50% con POS Easy di Axerve

L'attuale promozione in corso è pensata per aiutare gli esercenti a semplificare la gestione della loro attività. Tra i principali punti di forza di POS Easy si annoverano la SIM 4G con traffico dati incluso gratuitamente, l'accredito su qualsiasi conto corrente e un'assistenza tecnica attiva sette giorni su sette. Inoltre, non è previsto alcun vincolo di permanenza.

Grazie alla promo valida fino al 29 novembre, i nuovi clienti di POS Easy otterranno il rimborso del 50% sulle commissioni. Per richiedere l'attivazione dell'offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Axerve e premere sul pulsante Richiedi, per poi portare a termine la registrazione di un nuovo account.

Un ulteriore vantaggio dell'offerta POS Easy è anche l'opportunità di accettare qualsiasi tipo di pagamento, migliorando così in maniera esponenziale l'esperienza di acquisto dei propri clienti. Le carte accettate sono Visa, V-Pay, Mastercard, Maestro e Pagobancomat, più i pagamenti con i wallet digitali come Apple, Google, Samsung Pay e HYPE.

