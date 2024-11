POS Easy a commissioni: 50% di cashback entro il 29 novembre

POS Easy a commissioni è l'offerta della società fintech Axerve a canone zero e con commissione fissa all'1%. Grazie all'ultima promozione in corso, chi sceglie di attivare l'offerta entro il 29 novembre otterrà il 50% di cashback sulle commissioni. Per l'apertura del servizio è prevista un'unica imposta di bollo pari a 16 euro, più l'acquisto del POS in vendita a 100 euro.

Con POS Easy a commissioni di Axerve hai un POS con SIM 4G e traffico dati incluso, l'accredito su qualsiasi conto corrente e un'assistenza tecnica sette giorni su sette. In più, si tratta di un'offerta che non prevede alcun vincolo di permanenza.

Per aderire all'offerta e beneficiare così del 50% di rimborso delle commissioni, occorre andare su questa pagina del sito ufficiale Axerve.

I vantaggi di POS Easy a commissioni

Axerve ha promosso l'offerta POS Easy a commissioni per aiutare gli esercenti e i liberi professionisti a semplificare la gestione della loro attività. Sono diversi i servizi inclusi, tra cui:

Pagamenti sui principali circuiti di pagamento internazionali e nazionali , oltre che sui wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

, oltre che sui wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo seguente all'incasso.

entro il giorno lavorativo seguente all'incasso. Stampante termica con stampa dello scontrino in doppia copia.

con stampa dello scontrino in doppia copia. Gestione completa della propria attività grazie alla dashboard online myStore.

grazie alla dashboard online myStore. SIM 4G con traffico dati incluso che si collega in automatico all'operatore che offre la migliore copertura della zona.

Per quanto riguarda invece il cashback sulle commissioni, il rimborso è destinato alle commissioni pagate sulle transazioni effettuate fino al 31 dicembre 2024. Il rimborso sarà effettuato da Fabrick attraverso un bonifico mensile posticipato per ogni mese di validità della promo.

I dettagli completi della promozione POS Easy a commissioni sono disponibili su questa pagina del sito Axerve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.