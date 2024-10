POS Easy a canone zero e rimborso del 50% delle commissioni

POS Easy è l'offerta di Axerve a canone zero e 1% di commissioni per i titolari di un'attività che necessitano di un nuovo POS. L'ultima promozione disponibile sul sito prevede inoltre il rimborso del 50% delle commissioni per tutti coloro che completeranno la richiesta di POS Easy entro il 29 novembre 2024.

Un POS tecnologico e sicuro, con ampia mobilità e nessun vincolo di permanenza. Oltre a questo, Axerve offre anche la garanzia di 12 mesi più un servizio di manutenzione con assistenza sulla SIM e adeguamenti normativi tramite aggiornamenti via software (fino a 36 mesi), più il supporto da remoto.

POS Easy a canone zero più rimborso delle commissioni

Nell'ambito dell'offerta POS Easy, Axerve propone la vendita del POS Android PAX A920 Pro, che si contraddistingue per il suo design moderno ed elegante. Tra le altre cose, include la stampa dello scontrino e il traffico dati, grazie all'integrazione di una scheda SIM che si collega in automatico alla rete 4G del migliore operatore della zona.

Al di là poi della garanzia del prodotto pari a 12 mesi, così come del servizio di manutenzione, è importante sottolineare la possibilità di cambiare qualora il terminale non soddisfi le proprie esigenze di incasso. Da questo punto di vista, infatti, Axerve non impone alcun vincolo né costi per un eventuale recesso.

Gli utenti che richiedono POS Easy a canone zero entro il 29 novembre di quest'anno riceveranno il rimborso del 50% delle commissioni relative alle transazioni. Gli unici costi richiesti all'inizio sono l'imposta di bollo da 16 euro per l'attivazione del servizio e i 100 euro (+ IVA) per l'acquisto del POS.

La richiesta di POS Easy di Axerve può essere presentata tramite questa pagina del sito ufficiale.

