POS Easy a canone zero con sim 4G inclusa

Per la tua impresa o attività commerciale, Axerve è la soluzione che cercavi per accettare pagamenti elettronici ovunque ti trovi. Con POS Easy hai zero canone e solo 1% di commissioni su ciascuna transazione ricevuta. Acquista online il POS Android PAX A910, ha una interfaccia intuitiva, ed è dotato di connettività wifi e 4G con sim inclusa e stampante. Non ci sono vincoli di permanenza quindi puoi disdire quando vuoi.

Con POS Easy paghi solo le commissioni

Semplifica la tua attività di business e richiedi il POS Easy di Axerve, hai solo un 1% di commissioni e nessun costo fisso. Per l’attivazione del servizio ci sono 16 euro di imposta di bollo una tantum. Il costo del dispositivo Android PAX 910 è di 100 euro + IVA e comprende una sim che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Puoi collegarlo anche alla rete Wifi del tuo negozio.

La dashboard Axerve myStore ha un’ interfaccia semplice e intuitiva da navigare permettendoti di: monitorare le tue transazioni con il POS, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture, e con la possibilità di integrazione con più prodotti Axerve, come il Cashin o Pay by Link. Il dispositivo accetta pagamenti con carte PagoBancomat, Visa, VPay, Mastercard e Maestro. Inoltre i clienti possono anche pagare con lo smartphone tramite le app Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. L’accredito del transato POS avviene sul tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, senza dover aprire un conto corrente dedicato. Hai 12 mesi di garanzia del prodotto acquistato.

Ottieni subito il POS Easy, accedendo all’ offerta e cliccando sul pulsante ”Richiedilo subito”. Ti verrà chiesto fornire una serie di documenti personali o relativi alla tua azienda. Se hai bisogno ti serve aiuto o di altre informazioni, puoi utilizzare la chat presente sulla procedura di richiesta. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Una volta compilata e approvata la procedura, il POS ti verrà spedito all’ indirizzo da te indicato. Non hai alcun vincolo né costi in caso di recesso.

