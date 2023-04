POS con carta e conto inclusi? C'è myPOS Go 2 a 19€

Lascia perdere i POS in comodato d'uso: è il momento di voltare pagina e scegliere un POS che ti garantisca conto corrente, carta e nessun canone annuale né mensile al solo prezzo di acquisto una tantum. Parliamo di myPOS, che ha di recente rinnovato il suo terminale di pagamento più famoso trasformandolo in myPOS Go 2. In occasione del lancio ufficiale, l'azienda ha pubblicato una speciale promozione, che ti permette di ottenerlo al prezzo scontato di soli 19 euro.

Caratteristiche del nuovo terminale myPOS

Il nuovo myPOS Go 2 ha un design moderno ed elegante, ma non lasciarti ingannare dalle apparenze: le prestazioni sono sempre affidabili e potenti. In più, le sue dimensioni compatte lo rendono leggero e facile da trasportare ovunque tu vada, senza sacrificare la sicurezza delle tue transazioni.

Tra i vantaggi principali, myPOS Go 2 offre una scheda SIM dati integrata con connettività 3G/4G gratuita per accettare pagamenti ovunque, senza costi aggiuntivi e senza doversi collegare a un telefono. E non c'è bisogno di preoccuparsi dei metodi di pagamento: il terminale li accetta tutti, dal Contactless al Chip&PIN fino alla banda magnetica.

La facilità d'uso è uno degli elementi cardine. Le ricevute vengono infatti inviate digitalmente via e-mail, oppure SMS, direttamente dal terminale. Mentre se ad utilizzare il POS sono più persone, è possibile tenere traccia delle prestazioni individuali di ogni membro dello staff.

Ogni titolare myPOS riceve una carta Business VISA gratuita per accesso ai fondi, che vengono accreditati istantaneamente e senza costi extra, e un conto aziendale sempre gratuito con IBAN dedicato in 14 valute. Potrai anche tenere sotto controllo ogni aspetto della tua attività attraverso l'applicazione gratuita myPOS.

E la ciliegina sulla torta? myPOS Go 2 garantisce canone zero per sempre e nessun contratto vincolante. Gli unici costi da sostenere sono quelli d'acquisto e una commissione per transazione fissa a 1.20% + 0.05 euro. Sei convinto? Acquista il tuo myPOS Go 2 al prezzo promozionale di soli 19 euro anziché 39 e inizia ad accettare subito pagamenti per la tua attività: una volta ricevuto il terminale (in soli tre giorni lavorativi) e aperto il tuo conto, il team myPOS ti aiuterà infatti ad essere operativo fin da subito.

