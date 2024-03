POS Axerve: efficienza nei pagamenti TOP e cashback al 50%

Se hai un’attività sai come l'efficienza nelle transazioni finanziarie è fondamentale. Per rispondere a questa esigenza Axerve, con POS Easy, ti permette di avere un sistema di pagamento all’avanguardia che rivoluzionerà il modo in cui gestisci le vendite.

Grazie a condizioni economicamente vantaggiose e a una straordinaria offerta di cashback, POS Easy è davvero la scelta ideale se stai cercando una soluzione moderna e conveniente per il tuo business.

Con Axerve hai costi ridotti e massima efficienza

Lasciati alle spalle i pesanti oneri dei canoni fissi e delle commissioni elevate: con POS Easy di Axerve, ti verrà addebitata una commissione di solo l'1% sulle transazioni. Per i nuovi clienti, c’è inoltre la possibilità di godere di un cashback del 50% sulle commissioni fino al 30 maggio 2024, massimizzando così l'efficienza nella gestione dei pagamenti.

A livello tecnico, il terminale POS Android PAX A920 Pro, al centro dell'offerta di Axerve, unisce tecnologia avanzata e design. Questo dispositivo, compatto, elegante e leggero, si adatta perfettamente a qualsiasi contesto lavorativo. Dotato di connettività Wi-Fi e 4G (SIM inclusa) e capace di stampare direttamente lo scontrino, il PAX A920 Pro è la risposta alle tue necessità di pagamento, con un occhio di riguardo all'agilità e all'efficienza.

Oltre al dispositivo, Axerve offre vari servizi per semplificarti la vita come l’accredito su qualsiasi conto corrente, una SIM 4G con dati inclusi, supporto tecnico disponibile 7 giorni su 7 e l’assenza di vincoli di permanenza.

La semplicità di questo sistema si riflette infine anche nella gestione con la dashboard online che ti permette di tenere sotto controllo il tuo business in modo intuitivo ed efficace. Questo strumento offre aggiornamenti in tempo reale sugli incassi, facilitando la gestione delle vendite con precisione e trasparenza.

Con tutte queste caratteristiche, e approfittando del cashback del 50% se richiedi il POS entro il 30 maggio, Axerve è davvero la soluzione adatta a rinnovare il tuo business. Visita il sito ufficiale per tutti gli altri dettagli e approfitta della promozione prima che termini.

