POS a canone zero per sempre: con Nexi è possibile e molto conveniente

Tutti gli esercenti alla ricerca di un'offerta vantaggiosa per ottenere un POS a canone zero, eliminando così i costi fissi per il dispositivo, possono ora puntare su XPay Easy di Nexi. La promozione messa a disposizione dall'istituto, infatti, permette di accedere a un POS con canone mensile azzerato per sempre. In più, per chi sceglie la proposta di Nexi non ci sono costi di attivazione o di chiusura del contratto.

Per sfruttare la promozione è possibile accedere al sito ufficiale di Nexi tramite il link qui di sotto.

XPay Easy di Nexi: il POS a canone zero per sempre che conviene

Scegliere un POS a canone zero può essere una scelta molto conveniente, soprattutto per tutti gli esercenti che accettano pochi pagamenti con carta e che, quindi, sono particolarmente danneggiati dall'attivazione di un POS con canone mensile. Questo tipo di soluzioni, infatti, si traducono in un costo fisso aggiuntivo per la propria attività.

Con XPay Easy di Nexi, invece, cambia tutto. Il POS è disponibile con canone azzerato per sempre, senza costi fissi di alcun tipo, senza spese iniziali e senza spese extra in caso di chiusura del contratto. Grazie a quest'offerta, sono previsti costi solo in caso di effettivo utilizzo. In particolare, le commissioni previste sono:

1,8% di commissione sulla transazione

0,2 euro a transazione

In più, scegliendo XPay Easi di Nexi è possibile beneficiare di ulteriori vantaggi:

accredito delle transazioni in un giorno lavorativo , direttamente sul conto corrente

, direttamente sul conto corrente possibilità di incasso online e a distanza , tramite il proprio sito o un link da inviare ai clienti

, tramite il proprio sito o un link da inviare ai clienti assistenza in lingua italiana

possibilità di accettare più di 30 metodi di pagamento

Per attivare XPay Easi di Nexi basta accedere al sito ufficiale e seguire la procedura di registrazione, senza alcun costo iniziale.

