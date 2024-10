POS a canone zero e commissione fissa: ecco l'offerta di Nexi

Un POS a canone zero e con commissione fissa fa gola a molti imprenditori. Riguardo a ciò, una delle proposte più interessanti è quella di Nexi con la sua offerta SmartPOS Mini: per l'appunto un terminale di vendita a canone zero, con commissione fissa all'1,49% e la possibilità di azzerare le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro per tutto il 2024.

L'offerta in corso sul sito ufficiale di Nexi è riservata a chi presenta la richiesta del POS entro il 23 ottobre. L'unica spesa è rappresentata dall'acquisto del terminale, anche questo in offerta a 149 euro anziché 169 euro (prezzo originario).

POS a canone zero e commissione fissa con Nexi

Con l'adesione a Nexi SmartPOS Mini si ottiene un POS senza costi di canone mensile e commissione unica all'1,49% sulle carte dei principali circuiti. E a proposito di commissioni, Nexi informa che con il credito d'imposta del Decreto Fiscale 2020 si risparmia il 30% sull'importo delle stesse. Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa Micropagamenti, fino al 31 dicembre 2024 tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro sono azzerate.

Un ulteriore vantaggio di SmartPOS Mini è Nexi SoftPOS senza costi aggiuntivi. Si tratta di un servizio proprietario pensato per le attività in mobilità (ad esempio consegne a domicilio oppure presenze presso eventi e fiere) e accettare pagamenti contactless direttamente con il proprio telefono.

Restando in tema, Nexi SmartPOS accetta incassi con i link di pagamento, buoni pasto, buoni sconto e mance. A questo si aggiunge anche la possibilità di gestire e monitorare le proprie transazioni tramite l'app Nexi Business.

Per beneficiare dell'offerta in corso, puoi presentare la richiesta dello SmartPOS Mini di Nexi entro il 23 ottobre. La richiesta può essere inviata tramite la pagina dedicata di Nexi.

