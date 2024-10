POS a canone zero e 1% di commissioni con la nuova offerta di Axerve

Tra le offerte più interessanti per la dotazione di un nuovo POS, si annovera POS Easy di Axerve. La promozione del primo hub dei pagamenti in Italia sia nei negozi che online prevede un POS a canone zero e solo l'1% di commissioni. Inoltre, richiedendolo entro il 29 novembre 2024, è possibile ottenere il 50% di rimborso sulle commissioni tramite cashback. In assenza del canone dunque, l'unica spesa da sostenere - eccetto quella relativa alle commissioni - è per l'acquisto del terminale, venduto a 100 euro più Iva.

Al di là dell'offerta senza canone e la percentuale minima richiesta come commissione sul transato, POS Easy si distingue per la tecnologia del terminale, l'ampia disponibilità relativa alle modalità di pagamento accettate e le tante funzionalità integrate al fine di far crescere la propria attività economica più rapidamente.

POS Easy: la nuova offerta senza canone di Axerve

Il POS di Axerve incluso nell'offerta POS Easy integra una SIM che si connette in automatico alla rete 4G del migliore operatore locale. Il traffico dati è compreso, così come non ci sono costi di chiamata.

Un altro vantaggio è legato alla certificazione PCI PTS 5.x, per la massima sicurezza del tuo business e delle carte di pagamento dei tuoi clienti. Inoltre, è presente anche una stampante, che permette una mobilità nettamente superiore rispetto a quella offerta dai modelli in commercio che ne sono privi.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza di acquisto, POS Easy è in grado di accettare le principali modalità di pagamento oggi disponibili: carte Visa, V-Pay, Mastercard, Maestro, Pagobancomat e HYPE, nonché Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Puoi richiedere l'attivazione di POS Easy tramite questa pagina dedicata del sito Axerve, scegliendo il POS a canone zero e con l'1% di commissioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.