POS a canone zero con SIM integrata e conto aziendale da 39€

I titolari di un'attività alla ricerca di un POS a canone zero con SIM integrata possono prendere in considerazione uno dei terminali di myPOS, azienda fintech specializzata nella realizzazione di terminali di vendita per qualsiasi tipo di business. Il dispositivo più economico è myPOS Go 2, il cui prezzo è di 39 euro.

I vantaggi dei terminali myPOS per un'azienda sono diversi. Al di là dell'assenza di un canone mensile, tutti i POS della società fintech sono terminali di pagamento autonomi, grazie all'integrazione di SIM con cui si è connessi alla rete 4G ovunque ci si trovi. Inoltre propone la registrazione di un conto aziendale, anche in questo caso senza canone, con la ricezione degli incassi in meno di 3 secondi tutti i giorni della settimana.

La richiesta del POS Go 2 può essere presentata tramite questa pagina del sito myPOS.

POS a canone zero con SIM e conto aziendali integrati grazie a myPOS

La line-up di myPOS si apre con myPOS Go 2, lettore di carte portatile autonomo che include la connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, connettività Wi-Fi, più ricevute via e-mail e SMS. Il terminale in questione accetta tutti i metodi di pagamento: chip&PIN, con banda magnetica e contactless.

Comprende inoltre diversi servizi aggiuntivi. Tra questi si annoverano l'accredito istantaneo sul proprio conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi, una carta Business Mastercard gratuita, l'app ufficiale myPOS per monitorare la propria attività in qualsiasi momento e la creazione di link per i pagamenti.

L'offerta di myPOS prevede il pagamento soltanto del terminale (39 euro per myPOS Go 2) e della commissione fissa per transazione pari all'1,20% (per una transazione di 100 euro si riceveranno 98,80 euro, ndr). Inoltre, fino al 31 gennaio 2025 c'è la possibilità di ricevere il rimborso del costo pagamento per il dispositivo Go 2 se effettuerà transazioni per un valore superiore a 5.000 euro entro il 28 febbraio 2025 (acquistando il POS a dicembre) o entro il 31 marzo 2025 (acquistando il POS a gennaio).

Maggiori dettagli relativi all'iniziativa sono disponibili su questa pagina del sito myPOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.