POS a canone zero con Axerve e commissioni fisse all'1%

Sei titolare di un'attività e stai cercando un POS a canone zero, anche per una realtà di piccola dimensione? La soluzione di Axerve è almeno da considerare. E non è finita qui, visto che le transazioni prevedono una commissione del solo 1% e, fino a fine anno, c'è la possibilità di sfruttare il cashback del 50% sulle commissioni stesse.

POS a canone zero: tutti i vantaggi di Axerve

Pensata per rendere più facile la gestione della propria attività, l'offerta Smart POS Easy include tantissimi vantaggi, ovvero:

assenza di vincoli (puoi recedere dal contratto quando vuoi);

(puoi recedere dal contratto quando vuoi); rimborso delle commissioni tramite cashback al 50%;

tramite cashback al 50%; accredito su qualunque conto corrente entro il giorno lavorativo seguente all'incasso;

entro il giorno lavorativo seguente all'incasso; pagamenti sui principali circuiti nazionali e internazionali o tramite i wallet digitali più usati (Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay);

o tramite i wallet digitali più usati (Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay); SIM multioperatore, che si collega in automatico all'operatore che offre la migliore copertura locale.

Da menzionare anche myStore, una dashboard online con cui i clienti di POS Easy possono monitorare la transazioni day by day.

Sintetizzando: richiedendo il POS entro il 29 novembre 2024 tramite questa pagina, è possibile usufruire di tutte le caratteristiche sopra riportate, compreso il rimborso delle commissioni sottoforma di cashback al 50%.

Le uniche spese fisse da affrontare sono i 100€ del prezzo di vendita del terminale (con connettività Wi-Fi e 4G e supporto per la stampa dello scontrino su carta termica in doppia copia, uno per l'esercente e uno per il cliente finale) e i 16€ di imposta di bollo per l'attivazione del servizio. Dopodichè avrai un servizio senza canone, con rimborso delle commissioni e senza nessun vincolo di permanenza. Niente male, non è vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.