Portatile TECLAST F16Plus ora tuo con 100€ IN MENO!

Stai cercando un PC portatile per lavorare ovunque ti serva? Hai davanti un'occasione davvero interessante, soprattutto se vuoi risparmiare molto con il tuo acquisto! Infatti da oggi con un succoso sconto di 100€ puoi avere un portatile adatto a tutte le esigenze, direttamente da Amazon.

Ebbene, con pochi click potrai acquistare in offerta su Amazon il PC portatile Teclast F16Plus con uno sconto immediato di 100€ se deciderai di applicare il coupon di gennaio. Un'occasione davvero niente male!

Un portatile adatto alle tue esigenze

Ma di cosa parliamo? Si tratta di un PC che rappresenta un'eccellenza in ufficio: portatile da 15,6 pollici con schermo Full HD con risoluzione 1920x1080, e display ad alta definizione e brillante. Pesa solo 1,68 kg e portarlo sempre con te sarà molto facile.

L'esperienza di ascolto è ottima e potrai godere al meglio dei tuoi contenuti multimediali quando vorrai. Questo PC portatile Teclast F16Plus è dotato di una tastiera retroilluminata integrata per digitare al buio. È computer portatili dotato di software per ufficio essenziali e di un tastierino numerico sul lato destro per facilitare i calcoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.